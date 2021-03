Pd, Letta: “Sono qui per raccattare i cocci e spalancare la porta” (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – “C’erano da raccattare dei cocci…“. Così Enrico Letta, ospite di Propaganda Live su La7, spiega perché ha deciso di diventare segretario del Pd. Intervistato da Diego Bianchi, Letta dice di volere “provare a dare una svolta” a “tenere unito” il partito, “ma soprattutto allargarlo, aprire la porta e fare entrare tante persone che stanno fuori”. Il Pd secondo Letta dovrà essere “il baricentro di una politica progressista”. Leggi su dire (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – “C’erano da raccattare dei cocci…“. Così Enrico Letta, ospite di Propaganda Live su La7, spiega perché ha deciso di diventare segretario del Pd. Intervistato da Diego Bianchi, Letta dice di volere “provare a dare una svolta” a “tenere unito” il partito, “ma soprattutto allargarlo, aprire la porta e fare entrare tante persone che stanno fuori”. Il Pd secondo Letta dovrà essere “il baricentro di una politica progressista”.

