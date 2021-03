Nuoto di fondo | Paltrinieri | “Gara difficile | contento per il terzo posto”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 marzo 2021) “Sonodel, una medaglia in Coppa del mondo è sempre bella da conquistare“. Queste le prime parole di Gregoriodopo il podio conquistato nella 10km in acque libere delle World Series 2021 a Doha. “È stata una: c’era un vento pazzesco, corrente forte e condizioni non ottimali anche per le mie caratteristiche. Sono riuscito a stare davanti abbastanza, poi verso la fine c’è stata bagarre generale e sono rimasto indietro” ha spiegato il campione azzurro. “Quelli che mi sono arrivati davanti sono Olivier e Rasovszky, tra i due più forti e che hanno vinto molto nelle acque libere internazionali. Chiudere alquestaci può stare” ha concluso ...