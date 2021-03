Miriam Leone, il lutto che l’ha sconvolta commuove il web: “Mancherai tanto” (Di sabato 13 marzo 2021) Miriam Leone ha voluto ricordare una persona importante della sua vita scomparsa nelle ultime ore. Il post ha commosso i follower L’attrice siciliana ha postato una foto su Instagram che ha commosso tutti i suoi follower. Uno scatto di dolore e lacrime, per la scomparsa di un personaggio importante nella sua vita. Parliamo di Giovanni Gastel, uno dei fotografi più famosi che ha avuto la fortuna ed il merito di scattare tante foto a personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. “Uno dei tanti ritratti che mi hai scattato, Mancherai tanto”. Il riferimento è ad una delle tante foto che l’artista 65enne aveva scattato alla bellezza siciliana. Si apprende che Gastel era stato colpito da Coronavirus e che le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Una delle tanti vittime di questa ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021)ha voluto ricordare una persona importante della sua vita scomparsa nelle ultime ore. Il post ha commosso i follower L’attrice siciliana ha postato una foto su Instagram che ha commosso tutti i suoi follower. Uno scatto di dolore e lacrime, per la scomparsa di un personaggio importante nella sua vita. Parliamo di Giovanni Gastel, uno dei fotografi più famosi che ha avuto la fortuna ed il merito di scattare tante foto a personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. “Uno dei tanti ritratti che mi hai scattato,”. Il riferimento è ad una delle tante foto che l’artista 65enne aveva scattato alla bellezza siciliana. Si apprende che Gastel era stato colpito da Coronavirus e che le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. Una delle tanti vittime di questa ...

