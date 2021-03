Meghan | svelati i colpevoli della Royal Family?

(Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la scottante intervista rilasciata da Harry ea Oprah è scattato il toto-nomi riguardo a chi potrebbe essere stato a pronunciare le frasi razziste contro l’attrice americana e il colorepelle di suo figlio. L’attesissima intervista che Harry ehanno rilasciato a Oprah è stata finalmente rilasciata ma, come previsto, le dichiarazioni dei due ex Reali hanno sollevato un enorme polverone. Tra le indiscrezioni che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Domenica 7 marzo Harry esi sononel profondo in un'intervista esclusiva ad Oprah Winfrey, trattando in particolare alcune questioni di razzismo e il rifiuto della corte. Le loro dichiarazioni ricordano l'...I due Duchi di Sussex si sononel salotto di Oprah Winfrey, dove hanno lanciato accuse bomba contro il sistema che organizza la vita dell'intera Royal FamilyNel frattempo, dopo l’intervista con Oprah Winfrey, la popolarità di Harry e Meghan in Gran Bretagna è crollata a picco, mentre il popolo dimostra di gradire invece ancora molto la regina Elisabetta e ...Sono moltissimi i dettagli che Harry e Meghan Markle hanno svelato a Oprah Winfrey nel corso dell’intervista più guardata degli ultimi anni. I riferimenti a Lady Diana, in particolare, non sono ...