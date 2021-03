Lo straziante addio di una madre, in videochiamata, prima di morire di Covid (Di sabato 13 marzo 2021) Susan Allsop, una donna di 65 anni, non ce l’ha fatta. Anche se aveva preso tutte le precauzioni necessarie per evitare di contrarre il virus, alla fine è morta in ospedale dove stavano cercando di curarla. Era stata attenta durante tutta la pandemia, ma a niente è servito. Ha dovuto dire addio ai suoi tre figli via videochiamata, prima di passare definitivamente a miglior vita, dopo un periodo di coma farmacologico. La morte in ospedale La donna era stata molto attenta ai contatti e ai contagi, aveva usato la mascherina ed evitato di stare in posti molti affollati. Tuttavia, questo non l’ha salvata dall’infezione del virus. Era stata trasportata in ospedale dopo che era arrivata al punto di non riuscire più nemmeno a bere o mangiare per la gravità della malattia. La malattia era peggiorata con dolori muscolari e ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 13 marzo 2021) Susan Allsop, una donna di 65 anni, non ce l’ha fatta. Anche se aveva preso tutte le precauzioni necessarie per evitare di contrarre il virus, alla fine è morta in ospedale dove stavano cercando di curarla. Era stata attenta durante tutta la pandemia, ma a niente è servito. Ha dovuto direai suoi tre figli viadi passare definitivamente a miglior vita, dopo un periodo di coma farmacologico. La morte in ospedale La donna era stata molto attenta ai contatti e ai contagi, aveva usato la mascherina ed evitato di stare in posti molti affollati. Tuttavia, questo non l’ha salvata dall’infezione del virus. Era stata trasportata in ospedale dopo che era arrivata al punto di non riuscire più nemmeno a bere o mangiare per la gravità della malattia. La malattia era peggiorata con dolori muscolari e ...

