Lo Sputnik e tutti i suoi “gemelli” (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo ormai abituati da qualche mese a leggere il nome delle stesse case farmaceutiche: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna. Da poco si è aggiunta alla lista anche Johnson & Johnson, il cui vaccino anti Covid è stato appena autorizzato dall’Agenzia del farmaco europea (Ema) dopo il via libera ricevuto negli Stati Uniti. Non tutti forse sanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 marzo 2021) Siamo ormai abituati da qualche mese a leggere il nome delle stesse case farmaceutiche: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca e Moderna. Da poco si è aggiunta alla lista anche Johnson & Johnson, il cui vaccino anti Covid è stato appena autorizzato dall’Agenzia del farmaco europea (Ema) dopo il via libera ricevuto negli Stati Uniti. Nonforse sanno InsideOver.

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza assicura che entro l'estate saranno vaccinati tutti gli italiani che vorranno. Il vaccino Astrazneca anche… - Antonio_Tajani : Fare in fretta.Per battere il #COVID19 serve utilizzare ogni tipo di vaccino.L’Ema autorizzi lo #Sputnik e il gove… - alfredo_ferdi : RT @formichenews: In Russia vai allo stadio e… ti inoculano il vaccino Sputnik Offerta dello Zenit San Pietroburgo a tutti i suoi tifosi i… - Basarab_ : RT @formichenews: In Russia vai allo stadio e… ti inoculano il vaccino Sputnik Offerta dello Zenit San Pietroburgo a tutti i suoi tifosi i… - formichenews : In Russia vai allo stadio e… ti inoculano il vaccino Sputnik Offerta dello Zenit San Pietroburgo a tutti i suoi ti… -