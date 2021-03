LIVE Sci alpino, Slalom Are 13 marzo in DIRETTA: Vlhova non perfetta ma inizia la rimonta per la Coppa (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03: L’Italia sparisce definitivamente da Are perchè Curtoni prima saglia in alto e poi esce di scena. Presenza implapabile quella italiana in Svezia 14.02: perde tanto nella seconda parte di gara la canadese Mielzynski che chiude decima a 1?33. Ora Curtoni 14.02: All’intermedio Mielzynski ha 38 centesimi di ritardo 14.01: Perde tutto nel finale l’austriaca Gritsch che si inserisce al terzo posto a 21 centesimi da Vlhova che sembrava battuta 14.00. Gritsch all’intermedio ha 17 centesimi di vantaggio 13.59: E’ ottava a 1?20 dalla vetta la statunitense O Brien che fatica nella seconda parte di gara 13.58: O Brien all’intermedio è in ritardo di 66 centesimi. Ora la pista inizia ad essere un fattore 13.58: La giapponese Ando litiga con il tracciato e chiude ottava a 2?12 dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03: L’Italia sparisce definitivamente da Are perchè Curtoni prima saglia in alto e poi esce di scena. Presenza implapabile quella italiana in Svezia 14.02: perde tanto nella seconda parte di gara la canadese Mielzynski che chiude decima a 1?33. Ora Curtoni 14.02: All’intermedio Mielzynski ha 38 centesimi di ritardo 14.01: Perde tutto nel finale l’austriaca Gritsch che si inserisce al terzo posto a 21 centesimi dache sembrava battuta 14.00. Gritsch all’intermedio ha 17 centesimi di vantaggio 13.59: E’ ottava a 1?20 dalla vetta la statunitense O Brien che fatica nella seconda parte di gara 13.58: O Brien all’intermedio è in ritardo di 66 centesimi. Ora la pistaad essere un fattore 13.58: La giapponese Ando litiga con il tracciato e chiude ottava a 2?12 dalla ...

