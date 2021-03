LIVE Brindisi-Virtus Bologna 63-63, Serie A basket in DIRETTA: perfetta parità prima dell’ultimo quarto (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-63 TRIPLA di Visconti dall’angolo. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto FINE TERZO quarto Bell trova solo il secondo ferro dall’arco sulla sirena. Fallo in attacco di Udom, il terzo personale per l’ex Verona. Battaglia a rimbalzo in area Brindisi vinta da Udom, possesso Happy Casa con 22? sul cronometro. 63-63 Willis buttandosi indietro, 52? sul cronometro. 61-63 TRIPLA di Teodosic. 61-60 Un libero di Willis che permette a Brindisi di mettere la testa avanti. 60-60 Penetrazione di Teodosic che vede il taglio di Pajola, parità, 1’31” per chiudere il terzo quarto con la Virtus in bonus, 2 i falli di Brindisi. 60-58 Ancora Gamble, immarcabile. 60-56 Thompson ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-63 TRIPLA di Visconti dall’angolo. INIZIA ILE ULTIMOFINE TERZOBell trova solo il secondo ferro dall’arco sulla sirena. Fallo in attacco di Udom, il terzo personale per l’ex Verona. Battaglia a rimbalzo in areavinta da Udom, possesso Happy Casa con 22? sul cronometro. 63-63 Willis buttandosi indietro, 52? sul cronometro. 61-63 TRIPLA di Teodosic. 61-60 Un libero di Willis che permette adi mettere la testa avanti. 60-60 Penetrazione di Teodosic che vede il taglio di Pajola,, 1’31” per chiudere il terzocon lain bonus, 2 i falli di. 60-58 Ancora Gamble, immarcabile. 60-56 Thompson ...

