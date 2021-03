Letta a Testaccio | ‘Daje Enrì…Ripiamose sti cocci’

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – “Cosa vorreste sentirmi dire? Secondo voi da dove deve ripartire il Pd? Cosa è mancato in questi anni?“. Dai circoli, dai mercati, dai militanti. Da qui deve ripartire il Pd, a sentire Enrico Letta: “Sono davvero convinto che il Pd debba ricominciare ad ascoltare i suoi iscritti e non solo. C’è tanta gente fuori alla quale dobbiamo parlare”.

repubblica : Pd, Enrico Letta a sorpresa nel circolo romano di Testaccio: 'Da lunedì vorrei un confronto in ogni sezione'. Milit… - HuffPostItalia : 'Daje Enrì, ripiamose sti cocci'. Letta al Circolo Pd di Testaccio

Enrico Letta ha trovato uno striscione ad accoglierlo al circolo del Pd di Testaccio, che stamattina ha visitato con un passaggio breve e a sorpresa. 'Daje Enrì, ripiamose sti cocci!!!'. Il prossimo segretario dem non aveva mai reciso il suo legame con il quartiere. Visita a sorpresa per Enrico Letta, alla vigilia dell'assemblea che domani lo eleggerà nuovo segretario Pd, al Circolo dem di Testaccio, suo quartiere a Roma.