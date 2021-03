Kaley Cuoco sarà Doris Day in una serie tv in attesa di The Flight Attendant 2 (Di sabato 13 marzo 2021) Kaley Cuoco vestirà i panni dell’iconica attrice Doris Day in una serie biopic prodotto dalla Warner Bros. Stando a Variety, tramite la sua compagnia Yes, Norman, l’ex star di The Big Bang Theory ha acquistato i diritti sul libro autobiografico Doris Day: Her Own Story, pubblicato dallo scrittore AE Hotchner e dalla stessa Day, frutto di diverse interviste avute con l’attrice. Morta all’età di 97 anni nel 2019, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come cantante negli anni ’40, che le ha permesso di essere lanciata a Hollywood. Nei decenni successivi, Doris Day ha acquistato sempre più notorietà grazie ai film Non sparare, baciami (1953); L’uomo che sapeva troppo (1956) di Alfred Hitchcock, in cui ha cantato Que Sera, Sera (Wutely Will Be, Will Be), canzone diventata iconica; Il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 marzo 2021)vestirà i panni dell’iconica attriceDay in unabiopic prodotto dalla Warner Bros. Stando a Variety, tramite la sua compagnia Yes, Norman, l’ex star di The Big Bang Theory ha acquistato i diritti sul libro autobiograficoDay: Her Own Story, pubblicato dallo scrittore AE Hotchner e dalla stessa Day, frutto di diverse interviste avute con l’attrice. Morta all’età di 97 anni nel 2019, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come cantante negli anni ’40, che le ha permesso di essere lanciata a Hollywood. Nei decenni successivi,Day ha acquistato sempre più notorietà grazie ai film Non sparare, baciami (1953); L’uomo che sapeva troppo (1956) di Alfred Hitchcock, in cui ha cantato Que Sera, Sera (Wutely Will Be, Will Be), canzone diventata iconica; Il ...

