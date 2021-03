Juve | intreccio di mercato per Dybala | ipotesi Icardi o Griezmann!

(Di sabato 13 marzo 2021) Pensi a- Porto e il grande assente resta Cristiano Ronaldo . Tale la frustrazione per il terzo tentativo europeo fallito nell'era CR7 che quasi non ci si rende conto che contro il Porto, come in ...

Tale la frustrazione per il terzo tentativo europeo fallito nell'era CR7 che quasi non ci si rende conto che contro il Porto, come in quasi tutto il resto della stagione, laabbia dovuto fare a ...A Proposito diStabia e di Piero Braglia, la retroguardia del Nardò e' guidata da Samuele ... giusto per restare in tema di questoda romanzo dal sapore di fantacalcio ma non troppo. Noi ...Calciomercato Juventus, a lanciare la possibilità è Laudisa della Gazzetta dello Sport: occhio allo scambio parigino per Ronaldo ...Leo Messi diretto verso il Paris Saint-Germain, interessato anche a Cristiano Ronaldo che ha deciso di lasciare la Juventus ...