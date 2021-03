Imprenditore edile denuncia: in manette un esattore del pizzo a Palermo (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Arrestato un esattore del pizzo al mercato della Vucciria di Palermo. Decisiva la denuncia della vittima: un giovane Imprenditore edile che gestisce un cantiere nel popolare rione immortalato in una famosa tela di Renato Guttuso. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria, coordinati dalla Direzione investigativa antimafia, hanno eseguito il provvedimento in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'Imprenditore, che stava eseguendo lavori di ristrutturazione di interni, è stato avvicinato dall'indagato che gli aveva manifestato la necessità di mettersi a posto, versando una cifra di 300 euro. Il giovane aveva già subito alcuni furti di attrezzature. Le pressioni lo hanno spinto a rivolgersi a un'associazione che gestisce uno sportello antiracket e ... Leggi su agi (Di sabato 13 marzo 2021) AGI - Arrestato un esattore delal mercato della Vucciria di. Decisiva ladella vittima: un giovaneche gestisce un cantiere nel popolare rione immortalato in una famosa tela di Renato Guttuso. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria, coordinati dalla Direzione investigativa antimafia, hanno eseguito il provvedimento in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L', che stava eseguendo lavori di ristrutturazione di interni, è stato avvicinato dall'indagato che gli aveva manifestato la necessità di mettersi a posto, versando una cifra di 300 euro. Il giovane aveva già subito alcuni furti di attrezzature. Le pressioni lo hanno spinto a rivolgersi a un'associazione che gestisce uno sportello antiracket e ...

