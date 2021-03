Garko ascoltato in procura: cosa succede? (Di sabato 13 marzo 2021) Gabriel Garko è stato ascoltato dai giudici della procura in merito alla morte del produttore Teodosio Losito. Il caso è stato riaperto dopo le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore, che è stato legato all’ex gieffina in una finta relazione, è stato davanti al PM per 3 ore. Che cosa avrà raccontato l’ex modello 49enne sulla vicenda? Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) Gabrielè statodai giudici dellain merito alla morte del produttore Teodosio Losito. Il caso è stato riaperto dopo le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attore, che è stato legato all’ex gieffina in una finta relazione, è stato davanti al PM per 3 ore. Cheavrà raccontato l’ex modello 49enne sulla vicenda? Le dichiarazioni di Rosalinda Cannavò a Articolo completo: dal blog SoloDonna

