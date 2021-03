Francesca Cipriani si è operata. Come sta ora (Di sabato 13 marzo 2021) La bellissima Francesca Cipriani si è sottoposta ad un intervento chirurgico. E’ quanto si apprende dalle notizie delle ultime ore. Ma perchè la giunonica showgirl si è operata? E soprattutto Come sta, adesso? Francesca Cipriani: Come sta ora Francesca Cipriani, conosciuta dal pubblico nostrano per le forme prorompenti e il carattere frizzante ha subito un intervento di liposcultura. La liposcultura è un procedimento chirurgico finalizzato all’eliminazione dell’adipe per ottenere un rimodellamento della silhouette. In molti si sono domandati perchè la Cipriani si sia sottoposta ad un intervento così, stando alla sua bellezza. Ne aveva bisogno? Francesca ha fatto sapere che, durante il ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 13 marzo 2021) La bellissimasi è sottoposta ad un intervento chirurgico. E’ quanto si apprende dalle notizie delle ultime ore. Ma perchè la giunonica showgirl si è? E soprattuttosta, adesso?sta ora, conosciuta dal pubblico nostrano per le forme prorompenti e il carattere frizzante ha subito un intervento di liposcultura. La liposcultura è un procedimento chirurgico finalizzato all’eliminazione dell’adipe per ottenere un rimodellamento della silhouette. In molti si sono domandati perchè lasi sia sottoposta ad un intervento così, stando alla sua bellezza. Ne aveva bisogno?ha fatto sapere che, durante il ...

Advertising

nooooIknow : Ma come presidente degli shock non potevano prendere Francesca Cipriani? Ci saremmo fatti tante grosse risate… - zazoomblog : Francesca Cipriani annuncio dall’ospedale: “L’intervento è andato bene” - #Francesca #Cipriani #annuncio - zazoomblog : Francesca Cipriani come sta? Le sue condizioni dopo l’intervento - #Francesca #Cipriani #condizioni - leccazione : ho deciso che quando inizierà l'isol4 con 1l4r14 bl4s1 e t0mm4s0 z0rz1 io riguarderò l'isola dell'unica ed inimitab… - lisastruggletwt : stiamo parlando di staminali e a me è venuta in mente quella volta a l'isola dei famosi dove francesca cipriani ha… -