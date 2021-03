Covid: oggi autopsia militare morto, Procura Siracusa nomina pool di esperti (Di sabato 13 marzo 2021) Siracusa, 13 mar. (Adnkronos) - Verrà eseguita oggi pomeriggio, all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per la Procura di Siracusa, che indaga per omicidio colposo, sarà presente un pool di esperti. La Procuratrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l'indagine, hanno nominato ieri pomeriggio il medico legale Giuseppe Ragazzi, l'ematologo esperto di trombosi Marco Marietta, la specialista in tossicologia medica Nunziata Barbera e lo specialista in malattie infettive Carmelo Iacobello.Anche la famiglia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) - Verrà eseguitapomeriggio, all'ospedale Cannizzaro di Catania, l'sul corpo di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marinadi 43 annipoche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Per ladi, che indaga per omicidio colposo, sarà presente undi. Latrice Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono, che coordinando l'indagine, hannoto ieri pomeriggio il medico legale Giuseppe Ragazzi, l'ematologo esperto di trombosi Marco Marietta, la specialista in tossicologia medica Nunziata Barbera e lo specialista in malattie infettive Carmelo Iacobello.Anche la famiglia del ...

Advertising

repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 26.824 nuovi casi, 380 decessi. I numeri confermano la crescita del contagio - PiazzapulitaLA7 : L'occasione ci è grata per ricordare, anche questa settimana, che a oggi non si ravvedono studi scientifici che pro… - Pres_Casellati : Con Mons. Fusco per discutere del ruolo della scuola paritaria e della sua importanza nel garantire i principi fond… - Carla78501510 : RT @GiorgiaMeloni: Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi so… - boia_er : RT @Stocca64: Scusate, ma qual è la differenza? Da #Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a #Conte, ma le nuove m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Canton Mombello è il secondo peggior carcere d'Italia Eppure c'è l'illusione di affrontarlo volta per volta alla luce di qualche nuova emergenza: anni fa era il tema del fondamentalismo islamico, oggi è la pandemia da Covid. Il dato vero è che Canton ...

La scure del Covid si abbatte su Brescia: persi 11mila posti Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 12 marzo. Dati sui contagi nelle Marche il Resto del Carlino Biblioteche, cambiano i servizi Ecco orari e giorni di chiusura Nuove modalità e orari di fruizione dei servizi al pubblico delle biblioteche e degli archivi comunali di Ferrara vengono indicati dalle recenti disposizioni anti Covid delle autorità locali e governa ...

"Il saturimetro indispensabile per tutte le famiglie" Gentile lettore, il saturimetro è diventato uno degli oggetti del desiderio durante il primo lockdown: da articolo di cui ogni farmacia vendeva due esemplari l’anno, è divenuto introvabile, proprio pe ...

Eppure c'è l'illusione di affrontarlo volta per volta alla luce di qualche nuova emergenza: anni fa era il tema del fondamentalismo islamico,è la pandemia da. Il dato vero è che Canton ...Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle ...Nuove modalità e orari di fruizione dei servizi al pubblico delle biblioteche e degli archivi comunali di Ferrara vengono indicati dalle recenti disposizioni anti Covid delle autorità locali e governa ...Gentile lettore, il saturimetro è diventato uno degli oggetti del desiderio durante il primo lockdown: da articolo di cui ogni farmacia vendeva due esemplari l’anno, è divenuto introvabile, proprio pe ...