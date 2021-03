Covid: è morto Raul Casadei, il re del liscio (Di sabato 13 marzo 2021) E' morto, all'ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 13 marzo 2021) E', all'ospedale di Cesena, Raoul, musicista noto per essere il 're del'.aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si ...

