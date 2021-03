Covid, assembramenti Roma: Polizia Locale chiude Fontana Trevi e via del Corso (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli rafforzati in questo week-end per verificare i possibili assembramenti e il rispetto delle normative anti contagio. A partire dalle ore 15 circa, le pattuglie del I Gruppo Trevi dei caschi bianchi hanno dovuto procedere alla chiusura delll’area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero di persone che non rendeva possibile il rispetto delle misure anti contagio. La zona resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Intorno alle 17 è stata disposta la chiusura al traffico pedonale di via del Corso, da largo Goldoni a Largo Chigi. Leggi su dire (Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Proseguono i controlli a tutela della salute pubblica da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli rafforzati in questo week-end per verificare i possibili assembramenti e il rispetto delle normative anti contagio. A partire dalle ore 15 circa, le pattuglie del I Gruppo Trevi dei caschi bianchi hanno dovuto procedere alla chiusura delll’area di Fontana di Trevi a causa della presenza del gran numero di persone che non rendeva possibile il rispetto delle misure anti contagio. La zona resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.Intorno alle 17 è stata disposta la chiusura al traffico pedonale di via del Corso, da largo Goldoni a Largo Chigi.

