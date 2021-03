Covid | a Milano folla in centro e sui Navigli in attesa della zona rossa

(Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) - Folle per le strade diper approfittaregiornata di sole prima del passaggio lunedì in. Moltissime persone si sono riversate nelle vie del, sui, lungo la Darsena e nei parchi cittadini per un po' di shopping, una passeggiata o per un ultimo aperitivo. La questura ha disposto una serie di servizi anti-assembramento rinforzati, affidata a polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale nelle zone maggiormente frequentatecittà, in particolare ladel Duomo e ladei. In particolare sulla Darsena è stato regolamentato l'afflusso all'area, anche con il ricorso a transenne.

Advertising

rtl1025 : ?? E' morto poco fa il fotografo Giovanni #Gastel. 65 anni era ricoverato in condizioni già gravissime al fiera di M… - repubblica : ?? Covid, morto a Milano il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni, nipote di Luchino Visconti - repubblica : Morto di Covid il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni, i suoi scatti tra arte, moda e personaggi - MariaAversano1 : RT @RaffaeleDeCarl1: #Gallera #lafacciacomeilculo Gallera punta a fare il sindaco a Milano. Sicuramente tanti lo voteranno specialmente q… - RaffaeleDeCarl1 : #Gallera #lafacciacomeilculo Gallera punta a fare il sindaco a Milano. Sicuramente tanti lo voteranno specialment… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

Nel pomeriggio, in un servizio straordinario i militari della Compagnia CarabinieriDuomo e ... come in tutta la Lombardia, scatti da lunedì la zona rossa per i contagi da. Nel pomeriggio ...Il leader della Lega lo ha detto a margine di una sua visita all'ospedale Fiera di. 'Dalla ...possa rappresentare di fatto una sorta di 'alibi' nel ritardo ai lombardi dei vaccini anti, ...Rinviata a lunedì 15 marzo la sfida tra Valpellice Bulldogs e Milano Bears a causa di alcuni sospetti casi di contagio da Covid-19 tra i meneghini. Il Cadore scende sul ghiaccio di casa intenzionato a ...Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Folle per le strade di Milano per approfittare della giornata di sole prima del passaggio lunedì in zona ...