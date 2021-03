Covid | 26 062 nuovi positivi e 317 morti | aumenta pressione su strutture ospedaliere

(Di sabato 13 marzo 2021) ROMA – Sono 317 i decessi da coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Un dato in calo rispetto alle 380 vittime registrate dal monitoraggio di ieri, 12 marzo. Il totale di morti per Covid-19 da inizio pandemia è arrivato a quota 101.881.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 26.062 casi e 317 morti - repubblica : ?? Covid, 26.062 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 317 morti - RaiNews : Covid: oggi 26.062 nuovi casi e 317 morti - fabbri333 : Covid: 26.062 positivi, 317 vittime - Sanità - - deer55 : Dati COVID 13/03/2021 Contaggi:26.062 Decessi: 317 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 062

Sono 26.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore , secondo i dati del ministero ... Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva per il- 19 . Il saldo giornaliero tra ...Veneto Nuova impennata dei contagiin Veneto. Sono 2.682 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore,... Le persone positive attualmente e in isolamento sono 34.. La pressione sugli ospedali è ...Sono 26.062 i positivi al Covid in Italia, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (qui il bollettino completo del 12 marzo), ma in netta crescita rispetto a sabato scorso, quando erano 23.641. I casi ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 26.062 nuovi casi di coronavirus a fronte di 372.944 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 26.824 con 369.636 test). Il tasso di positività ...