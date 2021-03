Chiudere l’Ilva sarebbe un danno enorme (allo Stato). Cosa farà il nuovo governo (Di sabato 13 marzo 2021) A parere dello scrivente deve apprezzarsi pienamente la sentenza con cui il Consiglio di Stato nell’udienza dell’11 marzo – accogliendo il ricorso di ArcelorMittal, Ilva in A.S. e Invitalia – ha sospeso quella del Tar di Lecce che, invece, aveva confermato un’ordinanza ‘contingibile ed urgente’ del Sindaco di Taranto del 27 febbraio 2020, finalizzata ad imporre lo spegnimento dell’area a caldo del Siderurgico ionico, qualora il suo gestore non avesse rimosso entro trenta giorni le cause di ‘alcune criticità e anomalie ambientali’ denunciate dal primo cittadino e da lui ascritte all’esercizio della fabbrica. Un apprezzamento convinto il nostro per le motivazioni addotte dai supremi giudici amministrativi che – riservandosi “un più approfondito scrutinio delle doglianze articolate delle parti” nella seduta del 13 maggio p.v. – hanno comunque ritenuto prevalente ... Leggi su formiche (Di sabato 13 marzo 2021) A parere dello scrivente deve apprezzarsi pienamente la sentenza con cui il Consiglio dinell’udienza dell’11 marzo – accogliendo il ricorso di ArcelorMittal, Ilva in A.S. e Invitalia – ha sospeso quella del Tar di Lecce che, invece, aveva confermato un’ordinanza ‘contingibile ed urgente’ del Sindaco di Taranto del 27 febbraio 2020, finalizzata ad imporre lo spegnimento dell’area a caldo del Siderurgico ionico, qualora il suo gestore non avesse rimosso entro trenta giorni le cause di ‘alcune criticità e anomalie ambientali’ denunciate dal primo cittadino e da lui ascritte all’esercizio della fabbrica. Un apprezzamento convinto il nostro per le motivazioni addotte dai supremi giudici amministrativi che – riservandosi “un più approfondito scrutinio delle doglianze articolate delle parti” nella seduta del 13 maggio p.v. – hanno comunque ritenuto prevalente ...

Advertising

DavideGiac : RT @rtl1025: ?? 'Per l’ennesima volta l’#Ilva è intimata a chiudere, poi si sospende infine si rimanda. Non solo è grottesco, ma dimostra in… - ketelodicoafa : RT @rtl1025: ?? 'Per l’ennesima volta l’#Ilva è intimata a chiudere, poi si sospende infine si rimanda. Non solo è grottesco, ma dimostra in… - rtl1025 : ?? 'Per l’ennesima volta l’#Ilva è intimata a chiudere, poi si sospende infine si rimanda. Non solo è grottesco, ma… - AntonioAltavi17 : @giuslit @lucabattanta È ora di chiudere questa 'tarantella' che dura da oltre 2 anni e 1/2. Ci costerà ma chiudiam… - ThornXYZ : Fantapolitica: con Draghi l'aria sta cambiando, Alitalia si parla già di ricollocare 5.000 esuberi, prox tavoli Ilv… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere l’Ilva Ex Ilva, lo Stato verso la maggioranza: si punta a chiudere entro novembre Corriere della Sera