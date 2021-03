Cha Cha Real Smooth: Cooper Raiff e Dakota Johnson nel cast (Di sabato 13 marzo 2021) Picturestart ed Endeavor Content sono pronti a cofinanziare e produrre Cha Cha Real Smooth. Cooper Raiff, il cui film d’esordio Shithouse ha vinto il Gran Premio della Giuria al SXSW dello scorso anno, dirigerà una sceneggiatura che ha scritto. Raiff reciterà con Dakota Johnson. Di cosa parla Cha Cha Real Smooth? Raiff ha scritto la sceneggiatura, che lo vedrà interpretare un DJ da bar / bat mitzvah, come in, un ragazzo che fa ballare la gente alla festa, non fa girare dischi mentre indossa le cuffie. Ad un certo punto, stringe un’amicizia con una giovane madre (Johnson) e sua figlia autistica. Cooper Raiff Raiff ha cavalcato un’ondata del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Picturestart ed Endeavor Content sono pronti a cofinanziare e produrre Cha Cha, il cui film d’esordio Shithouse ha vinto il Gran Premio della Giuria al SXSW dello scorso anno, dirigerà una sceneggiatura che ha scritto.reciterà con. Di cosa parla Cha Chaha scritto la sceneggiatura, che lo vedrà interpretare un DJ da bar / bat mitzvah, come in, un ragazzo che fa ballare la gente alla festa, non fa girare dischi mentre indossa le cuffie. Ad un certo punto, stringe un’amicizia con una giovane madre () e sua figlia autistica.ha cavalcato un’ondata del ...

