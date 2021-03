Burdisso: “Maldini bravo a prendere Kjaer e Tomori” | News (Di sabato 13 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'ex difensore Burdisso ha parlato del Milan e di come abbia operato bene Maldini durante le varie finestre di calciomercato Burdisso: “Maldini bravo a prendere Kjaer e Tomori” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. L'ex difensoreha parlato del Milan e di come abbia operato benedurante le varie finestre di calciomercato: “Pianeta Milan.

Burdisso: “Maldini bravo a prendere Kjaer e Tomori” | News Pianeta Milan Burdisso: "Maldini bravo a prendere Kjaer. Tomori? Me ne hanno parlato bene" Nicola Burdisso, intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato dei suoi ex compagni che ora giocano al Milan, soffermandosi poi su Tomori: "Ci sono tre che hanno ...

Nicola Burdisso, intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato dei suoi ex compagni che ora giocano al Milan, soffermandosi poi su Tomori: "Ci sono tre che hanno ...