Benevento-Fiorentina 1-4, Vlahovic: “Sensazione incredibile dopo la tripletta” (Di sabato 13 marzo 2021) “La Sensazione è incredibile. L’importante è aver vinto ma sono contento per la tripletta e la dedico alla mia famiglia”. Queste le parole di Dusan Vlahovic, autore della tripletta decisiva nel 4-1 rifilato dalla Fiorentina al Benevento al Vigorito. “Avevamo l’obbligo di vincere ed eravamo consapevoli delle difficoltà. Abbiamo giocato la partita come se fosse l’ultima – ha detto l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – Ribery? È un giocatore incredibile. Ha vinto tutto ma è anche una persona straordinaria: ci aiuta tutti e non molla mai”. E sul terzo gol: “Ho fatto uno stop perfetto e sono stato bravo a calciare da fuori. Ringrazio Dragowski per l’assist, ce l’ho anche al fantacalcio”, ha scherzato Vlahovic. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “La. L’importante è aver vinto ma sono contento per lae la dedico alla mia famiglia”. Queste le parole di Dusan, autore delladecisiva nel 4-1 rifilato dallaalal Vigorito. “Avevamo l’obbligo di vincere ed eravamo consapevoli delle difficoltà. Abbiamo giocato la partita come se fosse l’ultima – ha detto l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – Ribery? È un giocatore. Ha vinto tutto ma è anche una persona straordinaria: ci aiuta tutti e non molla mai”. E sul terzo gol: “Ho fatto uno stop perfetto e sono stato bravo a calciare da fuori. Ringrazio Dragowski per l’assist, ce l’ho anche al fantacalcio”, ha scherzato. SportFace.

Advertising

acffiorentina : ? | 90’+3 Triplice fischio di Giacomelli, al Vigorito finisce 1-4 per i viola Benevento ?? Fiorentina 1??-4??… - Agenzia_Ansa : Fiorentina batte Benevento 4-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A. Protagonista del match Vlahovic, auto… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Benevento 0-3 Fiorentina #SSFootballl - IamCALCIO : Brutta e pesante sconfitta per il #Benevento che cade in casa, nello scontro diretto per la salvezza, contro la… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: La Fiorentina fa poker a Benevento e stacca la squadra di Inzaghi -