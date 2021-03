AstraZeneca | 12% di disdette in Toscana Intanto riaprono le prenotazioni tra i 76 e i 79 anni

Advertising

ilpost : Perché non c’è da agitarsi sui vaccini di AstraZeneca - ilpost : Nessuno dei grandi giornali europei ha fatto titoloni su AstraZeneca - emenietti : puoi inventarti che c'è 'paura' (e alla fine causarla), oppure puoi spiegare le cose. la seconda. ?? - SoldatinoA : RT @Barbapapoo: 12 mesi di pandemia, di Comitati Scientifici, di Commissari, di Virologi ormai inseriti nello stato di famiglia per quante… - mariacarla1963 : RT @EliseiNicole: Anche Romania e Bulgaria sospendono l'uso del vaccino AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca 12%

'Il vaccinoè efficace e sicuro, bisogna continuare a usarlo - rassicura Marco Cavaleri,... In Toscana sono state disdette 4.178 prenotazioni di vaccini, pari al,8%. 'C'è un certo livello ...... c'è il rischio che più di qualcuno tra i sanitari dica no all'. Che sarà anche usato ... Ieri, nell'ospedale di Fermo, i pazienti positivi erano 73: 11 in Terapia intensiva,in Area ...Disdette al 12%. A febbraio ne sono state somministrate in Toscana 15.000 senza conseguenze registrate. Contagi stabili in provincia ...Al Mandela Forum ieri è stata una giornata come tante altre. Nonostante la paura degli ultimi giorni a causa del sequestro di un lotto di AstraZeneca, la campagna vaccinale è andata avanti e le person ...