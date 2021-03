Ancora perfetta parità tra Luna Rossa e New Zealand: 3-3 (Di sabato 13 marzo 2021) Per la terza giornata Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand sono in perfetta parità ad Auckland. Anche l’ultimo match race valevole per la America’s Cup 2021 ha visto prevalere una volta l’una e una volta l’altra imbarcazione. Dopo 6 regate il punteggio è di 3-3, con entrambi i team che si trovano adesso a 4 punti dalla conquista della Vecchia Brocca. Nella notte tra venerdì e sabatoLuna Rossa si è imposta di 18? in gara-5, mentre Te Rehutai ha dominato gara-6 tagliando il traguardo con 1’41” di vantaggio. Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Per la terza giornataPrada Pirelli ed Emirates Team Newsono inad Auckland. Anche l’ultimo match race valevole per la America’s Cup 2021 ha visto prevalere una volta l’una e una volta l’altra imbarcazione. Dopo 6 regate il punteggio è di 3-3, con entrambi i team che si trovano adesso a 4 punti dalla conquista della Vecchia Brocca. Nella notte tra venerdì e sabatosi è imposta di 18? in gara-5, mentre Te Rehutai ha dominato gara-6 tagliando il traguardo con 1’41” di vantaggio.

