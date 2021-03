Visite ad amici e parenti: l’annuncio a sorpresa del Governo (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia si appresta a chiudere sempre più. Da una parte perché molte Regioni da lunedì 15 marzo passeranno in zona arancione e in zona rossa, dall’altra anche per l’arrivo del nuovo provvedimento contenente una stretta anti-contagio, soprattutto in vista della Pasqua. Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. Poi alle 15 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe parlare in un punto stampa da Fiumicino, probabilmente anche per spiegare le nuove misure che entreranno in vigore quasi certamente sempre dal 15 marzo. Le novità principali potrebbero riguardare il weekend, ma anche il coprifuoco, e l’annunciata stretta per Pasqua Le restrizioni con il nuovo decreto legge Il decreto legge (non sarà un dpcm, quindi) dovrebbe prevedere le chiusure ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Italia si appresta a chiudere sempre più. Da una parte perché molte Regioni da lunedì 15 marzo passeranno in zona arancione e in zona rossa, dall’altra anche per l’arrivo del nuovo provvedimento contenente una stretta anti-contagio, soprattutto in vista della Pasqua. Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto legge sulle misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19. Poi alle 15 il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe parlare in un punto stampa da Fiumicino, probabilmente anche per spiegare le nuove misure che entreranno in vigore quasi certamente sempre dal 15 marzo. Le novità principali potrebbero riguardare il weekend, ma anche il coprifuoco, e l’annunciata stretta per Pasqua Le restrizioni con il nuovo decreto legge Il decreto legge (non sarà un dpcm, quindi) dovrebbe prevedere le chiusure ...

