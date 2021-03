Vespignani | L' Italia è in tempo per contenere la terza ondata

(Di venerdì 12 marzo 2021) “L’è ancora inperi danni dellae la sua evoluzione dipenderà dalle decisioni da ora a Pasqua”. Lo dice Alessandro, epidemiologo della Northeastern University di Boston, a La Stampa rispetto al rialzo dei contagi delle ultime settimane. Un innalzamento dovuto, secondo il professore, “alla variante inglese” in quanto “dopo l’Inghilterra anche l’Est Europa, l’Austria, la Francia e la Germania hanno difficoltà simili. E’ un quadro atteso da gennaio, in cui ciò che bastava con la vecchia variante non è più sufficiente”. Quindi, “l’evoluzione dipenderà dalle nuove misure”.spiega come “la situazione è complessa, perché oltre alla variante sono cambiati i contesti sociali ed economici. Certamente vanno rafforzate le ...

