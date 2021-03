Una sezione per i cani randagi sul sito del comune di Nettuno

(Di venerdì 12 marzo 2021) Unaper iin cerca di famiglia: ilweb deldidecide di dedicare uno spazio agli amici a 4 zampre più sfortunati, con uno spazio appodedicato sulinternet www..roma.it per idellitoraneo ospiti delle Albadog. “Da oggi è possibile consultare le schede dettagliate di tutti ideldiospiti nella struttura di Albadog – ha chiarito l’Assessore all’Ambiente e Sanità Claudio Dell’Uomo – invitiamo tutti i cittadini a visitare il nostroe a contattare l’ufficio dedicato per l’informazioni del caso. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Una sezione

IlFaroOnline.it

...di visitare l'appositadel portale così da poter trovare il prodotto perfetto in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi , vi ricordiamo ancora...Il servizio di streaming ha infatti lanciato laFast Laughs all'interno della sua app , al momento solo per dispositivi iOS e nei paesi anglofoni. Si tratta difunzionalità che mette in ...Una sua giocata potrebbe risolvere la partita ... abbiamo consigliato “solo” attraverso l’indice è arrivato il momento di inserirlo in questa sezione. Nicolò is on fire e i suoi inserimenti possono ...Il Premio Nazionale delle Arti, tra l’altro, è la prima opportunità di collaborare con la nuova Soprintendente Barbara Davidde, che, sono certo, proseguirà il lavoro della Soprintendente regionale Mar ...