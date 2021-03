Advertising

borghi_claudio : Ho fatto breve intervento alla camera per chiarire la questione degli emendamenti a favore del mondo presentati su… - fabioferrero71 : RT @felicedicorsa: La Francia è l'unico Paese che ha chiuso tutto tranne la - freeskipperIT : #Covid19 Tutto chiuso da Venerdì Santo a Pasquetta! - freeskipperIT : Tutto chiuso da Venerdì Santo a Pasquetta! - Cabbot_ : @debs_254 Forse non suonano perché è tutto chiuso AH AH AH K BATTUTA scusa -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto chiuso

La Repubblica

...rossa - bocciato a gennaio dai governatori ma sul quale c'è una sostanziale condivisione in... prima grande città in Italia, il sindaco di Bari Antonio Decaro haanche giardini e parchi ...Nei suoi vicoli male odoranti stavano iniziando a svilupparsi attività produttive dirispetto,... Prima in un lunghissimo scontro tra Guelfi e Ghibellini, che vennedalla battaglia di ...E intanto il nuovo decreto legge prevede Pasqua blindata dal venerdì al lunedì e criteri piàù stringenti peril passaggio i zona rossa. Si discute anche di anticipare il coprifuoco ...Il 2021 secondo Brunello Cucinelli sarà l'anno del "riequilibrio" dopo un «periodo doloroso per il corpo e per l’anima». La maison del lusso con sede a Solomeo ha approvato il bilancio consolidato 202 ...