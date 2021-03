"Terapia prematura rischiosa". La verità sull'alert sul cortisone (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Ferro Una circolare dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna accusa i Medici di medicina di base per la prescrizione del cortisone nelle fasi precoci della malattia. La risposta della Fimmg Nelle ultime settimane, ai già numerosi casi Covid in aumento nella popolazione italiana, si è osservato un fenomeno nuovo: molti giovani hanno riempito gli ospedali di Bologna con sintomi da moderati a gravi finendo anche in Terapia intensiva. Qual è il motivo? La variante inglese? Nemmeno per sogno: la colpa è tutta del cortisone. La polemica del Sant'Orsola La denuncia arriva dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove gli infettivologi del Policlinico hanno messo sotto accusa i medici di Medicina generale rei, secondo loro, di prescrivere cure cortisoniche anche nelle fasi iniziali dell'infezione da Covid, nulla di più ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Alessandro Ferro Una circolare dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna accusa i Medici di medicina di base per la prescrizione delnelle fasi precoci della malattia. La risposta della Fimmg Nelle ultime settimane, ai già numerosi casi Covid in aumento nella popolazione italiana, si è osservato un fenomeno nuovo: molti giovani hanno riempito gli ospedali di Bologna con sintomi da moderati a gravi finendo anche inintensiva. Qual è il motivo? La variante inglese? Nemmeno per sogno: la colpa è tutta del. La polemica del Sant'Orsola La denuncia arriva dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove gli infettivologi del Policlinico hanno messo sotto accusa i medici di Medicina generale rei, secondo loro, di prescrivere cure cortisoniche anche nelle fasi iniziali dell'infezione da Covid, nulla di più ...

