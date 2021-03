Serracchiani | è ora di scelte e rigenerazione PD

Leggi su udine20

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Letta garantisca unità, pluralità e confronto” “E’ l’ora delle. È il momento di mettere da parte casacche e scuderie e preoccuparsi di quello che conta davvero per l’Italia e per il Pd, in questo ordine rigoroso. Per questo ringrazio quelle donne democratiche che hanno avuto fiducia in me e mi hanno offerto l’onore di candidarmi alla segreteria del partito. Le ringrazio perché hanno visto nel mio impegno la loro voglia di contare tutte di più, di far pesare la questione femminile nel Pd come un vero e autentico tema politico. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo: abbiamo sollevato una questione che deve rimanere sempre all’ordine del giorno”. Lo scrive Deborasulla sua pagina Facebook. “Ci sono altri punti che devono essere portati sul tavolo – continua– in mezzo al nostro partito e discussi a ...