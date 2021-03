Serie A, le decisioni su Juventus-Napoli e Lazio-Torino (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono arrivate importanti decisioni che riguardano il campionato di Serie A. In particolar modo il Giudice sportivo non ha confermato il 3-0 a tavolino della partita Lazio-Torino. La sfida non si è giocata a causa della mancata partenza della squadra granata per alcuni casi positivi al Coronavirus, la gara dovrà giocarsi regolarmente. Il club biancoceleste non ci sta e Lotito preannuncia battaglia. “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo. Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”, si legge in un comunicato pubblicato dalla Lazio e non sono da escludere colpi di scena. Si decide il futuro di Cristiano Ronaldo: la richiesta della Juventus per lasciare partire il portoghese Juventus-Napoli, cambia la data Foto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono arrivate importantiche riguardano il campionato diA. In particolar modo il Giudice sportivo non ha confermato il 3-0 a tavolino della partita. La sfida non si è giocata a causa della mancata partenza della squadra granata per alcuni casi positivi al Coronavirus, la gara dovrà giocarsi regolarmente. Il club biancoceleste non ci sta e Lotito preannuncia battaglia. “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo. Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”, si legge in un comunicato pubblicato dallae non sono da escludere colpi di scena. Si decide il futuro di Cristiano Ronaldo: la richiesta dellaper lasciare partire il portoghese, cambia la data Foto di ...

Indiscreto ...chiede di differire la direttiva Bolkestein al 2032 e quind i in contrasto con le ultime decisioni ...

Giudice Sportivo: Lazio - Torino va rigiocata. Confermata la causa di forza maggiore. Lotito verso il ricorso Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: SERIE A TIM Gara Soc. LAZIO - Soc. TORINO del 2 marzo 2021 Visto il rapporto dell'...

