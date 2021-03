Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di venerdì 12 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 62 2 Milan 56 3 Juventus* 52 4 Roma 50 5 Atalanta 49 6 Napoli* 47 7 Lazio* 46 8 Hellas Verona 39 9 Sassuolo* 36 10 Sampdoria 32 11 Udinese 32 12 Bologna 28 13 Genoa 27 14 Fiorentina 26 15 Spezia 26 16 Benevento 26 17 Cagliari 22 18 Torino** 20 19 Parma 16 20 Crotone*** 15 *una partita in meno**due partite in meno***una partita in più Serie A, i risultati della ventiseiesima giornata La Juventus ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 62 2 Milan 56 3 Juventus* 52 4 Roma 50 5 Atalanta 49 6 Napoli* 47 7 Lazio* 46 8 Hellas Verona 39 9 Sassuolo* 36 10 Sampdoria 32 11 Udinese 32 12 Bologna 28 13 Genoa 27 14 Fiorentina 26 15 Spezia 26 16 Benevento 26 17 Cagliari 22 18 Torino** 20 19 Parma 16 20 Crotone*** 15 *una partita in meno**due partite in meno***una partita in piùA, i risultati della ventiseiesima giornata La Juventus ...

Advertising

romanewseu : #Parma penultimo in classifica: peggior attacco della #SerieA e a secco di vittorie da più di tre mesi #ASRoma… - sportli26181512 : Simy, è record: i giocatori nigeriani in gol in serie A. La classifica: Con la doppietta alla Lazio, l'attaccante d… - SkySport : Simy, è record: i giocatori nigeriani in gol in serie A. La classifica - coprimiIespalle : @ypurpuraa Nono in pratica su questo sito ci sono una serie di domande dove devi scegliere tra due persone e in bas… - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 28ª giornata, #classifica e prossimo turno -