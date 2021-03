Salvini, Giorgetti e il sovranismo in freezer. La Lega in Europa vista da Michelini (Di venerdì 12 marzo 2021) “Meglio stare fermi”. Il tempismo in politica a volte conta anche più delle idee. Per Matteo Salvini “non è un buon momento” per lanciare un gruppo sovranista a Bruxelles. Parola di Alberto Michelini, già inviato speciale del Tg1, parlamentare europeo fra le fila della Dc, cinque legislature alla Camera nel centrodestra, voce molto ascoltata dalle parti di Via Bellerio. Da una settimana la galassia euroscettica è in grande fermento. Prima l’addio del premier ungherese Viktor Orban e dei suoi 11 eurodeputati di Fidesz dal gruppo del Ppe, interruzione (temporanea?) di una lunga convivenza forzata. Poi un via vai di proposte, annunci, manifesti. I tedeschi di Afd vogliono un gruppo con Salvini e Orban. Orban vuole abbracciare Giorgia Meloni, leader di fratelli d’Italia e presidente dei Conservatori europei. Salvini lancia ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 marzo 2021) “Meglio stare fermi”. Il tempismo in politica a volte conta anche più delle idee. Per Matteo“non è un buon momento” per lanciare un gruppo sovranista a Bruxelles. Parola di Alberto, già inviato speciale del Tg1, parlamentare europeo fra le fila della Dc, cinque legislature alla Camera nel centrodestra, voce molto ascoltata dalle parti di Via Bellerio. Da una settimana la galassia euroscettica è in grande fermento. Prima l’addio del premier ungherese Viktor Orban e dei suoi 11 eurodeputati di Fidesz dal gruppo del Ppe, interruzione (temporanea?) di una lunga convivenza forzata. Poi un via vai di proposte, annunci, manifesti. I tedeschi di Afd vogliono un gruppo cone Orban. Orban vuole abbracciare Giorgia Meloni, leader di fratelli d’Italia e presidente dei Conservatori europei.lancia ...

