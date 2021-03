Rod Stewart canterà da casa per l’America’s Cup in un messaggio di speranza contro la pandemia

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’invito è irrinunciabile, soprattutto se a farlo è una star come Rod, 76 anni. In occasione delCup, sabato 13 marzo, dalle 14.30 alle 15.30 (ora di Auckland), l’artista britannico si esibirà dasua con la celebre ballata Sailing (sotto), rivista per l’occasione. Leggi anche › “I concerti 2021 di Musica Insieme”: ecco come ascoltarli Il video di Rodche invita a prendere parte all’evento Il cantante ha postato un video nel quale invita a prendere parte all’evento virtuale, che vuole essere undi unità eper il mondo, sfiancato dalla, e vuole dare sostegno per i team impegnati nel Match ...

Advertising

sisoyalgo : sergio denis era nuestro rod stewart? o rod stewart era su sergio denis? - pietrafocaia : 2 a 2 e la notte prossima alle 3.30 'Sailing' con Rod Stewart prima della partenza delle regate. - LaStampaTV : VIDEO | La rockstar Rod Stewart canta per l'America's Cup - fabiopozzo : Ecco il saluto di Rod Stewart all'@americascup - g_bonincontro : RT @LaStampa: America’s Cup, Rod Stewart lancia un messaggio ai tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Rod Stewart

La Stampa

L'album, su cui ha lavorato con il produttore di lunga data David Mackay, segue il successo di Between The Earth And The Stars , al quale avevano collaborato, Barry Gibb dei Bee Gees, ...Brividi! Tutto questo, per me, non può che essere Radio Monte Carlo!' Paolo Dini - Motown Song di'L'ho scelta perché è semplicemente la canzone che su Radio Monte Carlo veniva trasmessa ...Sir Rod Stewart sabato 13 marzo, dalle 14.30 alle 15.30 ora di Auckland, canterà la sua ballata 'Sailing', rivista per l'occasione, per l'America's Cup. Sarà un messaggio di unità per il mondo, sfianc ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...