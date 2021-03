Piccoli gruppi di studenti in classe accanto a compagni disabili: c’è il via libera (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiccoli gruppi di studenti potranno essere in presenza in classe anche nelle zone rosse per favorire l’inclusione degli studenti disabili e con bisogni speciali. A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, e a supporto dell’attività delle scuole, il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota operativa su alcuni aspetti relativi al Dpcm dello scorso 2 marzo 2021, sentito anche l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. In particolare, la nota riguarda l’attività in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità, ricordando che anche con il Dpcm del 2 marzo “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidipotranno essere in presenza inanche nelle zone rosse per favorire l’inclusione deglie con bisogni speciali. A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, e a supporto dell’attività delle scuole, il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota operativa su alcuni aspetti relativi al Dpcm dello scorso 2 marzo 2021, sentito anche l’Ufficio per le politiche in favore delle persone contà. In particolare, la nota riguarda l’attività in presenza delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali e contà, ricordando che anche con il Dpcm del 2 marzo “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza ...

