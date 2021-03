Pd | Gualtieri | ' ha ragione Zingaretti | Letta ha forza per guidare e rilanciare partito'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Condivido le considerazioni di Nicola: Enricoha lae l'autorevolezza peril Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grandeprogressista nazionale, popolare, democratico ed europeo nella fase che si è aperta". Lo scrive Robertosu Fb. "In questi due anni il Pd è stato decisivo per salvare l'Italia e cambiare l'Europa e di questo va dato pieno riconoscimento a Nicola, che ha svolto uno straordinario lavoro alla guida della nostra comunità. Abbiamo fermato la deriva nazionalista che rischiava di portarci fuori dall'euro, abbiamo combattuto la pandemia e sostenuto l'economia aiutando i lavoratori, le famiglie e le imprese a contenere l'impatto di una crisi senza precedenti. ...

Advertising

gre_gualtieri : RT @mimettoitacchi: “doveva sfidarmi fino alla fine, non è stata coraggiosa” STEFANIA HA PERFETTAMENTE RAGIONE #viperissimo #tzfalsissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri ragione

Metro

Il premier ha epurato il ministro dell'Economia Robertoe il commissario per l'emergenza ... 'Io sono un sostenitore del presidente del Consiglio attuale per unache potrà sembrare ...... riassunto nelle dichiarazioni del responsabile Enrico: "Sul motore a combustione interna ...optato per privilegiare l'efficacia del fondo a quella dell'ala posteriore per una dupliceRoma, 12 mar. (Adnkronos) - "Condivido le considerazioni di Nicola Zingaretti: Enrico Letta ha la forza e l'autorevolezza per guidare il Pd e rilanciarne il ruolo e la funzione di grande partito progr ...Il Tar dà ragione al Comune di Conflenti e rigetta sospensiva tesa a bloccare il Bando Borghi. La vicenda riguarda la corretta attribuzione delle risorse anche dopo la pubblicazione della graduatoria ...