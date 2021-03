Pasalic | “Solo giocando posso tornare ai miei livelli Classifica? E’ venerdì | aspettiamo gli altri”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il centrocampista dell’Atalanta, Mario, ha parlato così dopo la vittoria sullo Spezia: “quando giochi e quando partecipi puoiai tuoi. Anche quando non c’ero la squadra è andata molto bene, c’eranogiocatori e soluzioni. Non è un problema se manca qualcuno. Zona Champions? È, abbiamo giocato e vinto. Glidevono giocare”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

su un colpo di testa die su un errore di Zoet, che consegna la palla al centrocampista croato, veloce a smarcare Ilicic. Ma lo sloveno, forse con troppa superficialità, prova un ...85' ZAPATA! CHE OCCASIONE! Lanciato nello spazio, tutto, Zapata tira in pieno sull uscita di Zoet. Grande occasione non sfruttata. MVP. Due gol che aprono e chiudono la partita, in una ...BERGAMO. – Pasalic apre e chiude, Muriel fa il suo da titolare. L’Atalanta si fa bastare l’uno-due in 2' in avvio di ripresa, corretto dal tris finale al cospetto di uno Spezia con l ..."Segnali confortanti per Madrid, ma solo ora penseremo a mercoledì perché sarà un altro ... commentando la vittoria contro lo Spezia. Sulla doppietta di Pasalic, ha aggiunto: "Pasalic è rimasto fuori ...