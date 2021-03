PA | Fials | Rinnovo Ccnl sanità abbia la precedenza e valorizzi le professioni sanitarie dimenticate adeguando gli stipendi alla media Ue

(Di venerdì 12 marzo 2021) “Chiediamo al ministro Brunetta l'apertura imta dei contratti nazionali 2019-2021: il compartodeve avere un ruolo 'privilegiato' sulla tempistica e il negoziato con Regioni ed Aran si concluda prima dell'estate, per dare un segnale di attenzione verso gli operatori sanitari che hanno retto l'impatto dello tsunami abbattutosi negli ospedali durante la fase uno dell'epidemia e sono tuttora impegnati nella terza ondata. Occorre dare certezze e risorse congrue ai rinnovi contrattuali, non occasionali gratifiche, come avvenuto in Legge di bilancio 2021 per lee sociali,glieuropea”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale, ricevuto oggi dal ministro della Funzione ...

Advertising

BasicLifeSupp : Pa. Fials: “Rinnovo contratto sanità abbia la precedenza e valorizzi le professioni sanitarie” - Libero_official : L'appello della #Fials sul rinnovo del ccnl #Sanità: 'Valorizzare le professioni sanitarie dimenticate e adeguare g… -

Ultime Notizie dalla rete : Fials Rinnovo

Quotidiano Sanità

Per laoccorre inoltre superare gli attuali limiti normativi che si frappongono alla ... Per realizzare questi obiettivi è, dunque, 'necessario prevedere per ilcontrattuale del triennio ......rispetto " conclude la- dovuto non ad eroi, anche se centinaia di vittime ne testimoniano il senso del dovere fino al sacrificio supremo, ma a professionisti che attendono risposte sul...Il sindacato al Ministro Brunetta: “Occorre dare certezze e risorse congrue ai rinnovi contrattuali, non occasionali gratifiche, come avvenuto in Legge di bilancio 2021 per le professioni sanitarie e ...Rinnovo CCNL Sanità, le dichiarazioni di FIALS “Chiediamo al ministro Brunetta l’apertura immediata dei contratti nazionali 2019-2021: il comparto sanità deve avere un ruolo ‘privilegiato’ sulla tempi ...