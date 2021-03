Omicidio Bolzano, Benno Neumair voleva scappare in India dopo il delitto (Di venerdì 12 marzo 2021) . Benno Neumair avrebbe confidato a un’amica, 20 giorni dopo l’Omicidio, di voler fuggire in India e rifarsi una vita. La ragazza era all’oscuro di quanto avvenuto tra le quattro mura dell’abitazione di Bolzano, ma a lei aveva comunque raccontato di voler partire verso l’India per ricominciare. La difesa ha stroncato l’ipotesi sostenendo che se davvero avesse voluto abbandonare l’Italia, avrebbe potuto farlo fino al giorno dell’arresto. Aveva ucciso i genitori quel 4 gennaio 2021 a Bolzano, poi, mentre le autorità cercavano Peter Neumair e Laura Perselli dandoli per dispersi, Benno Neumair manifestava a un’amica l’intenzione di fuggire in India. Sarebbe un’indiscrezione che ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 12 marzo 2021) .avrebbe confidato a un’amica, 20 giornil’, di voler fuggire ine rifarsi una vita. La ragazza era all’oscuro di quanto avvenuto tra le quattro mura dell’abitazione di, ma a lei aveva comunque raccontato di voler partire verso l’per ricominciare. La difesa ha stroncato l’ipotesi sostenendo che se davvero avesse voluto abbandonare l’Italia, avrebbe potuto farlo fino al giorno dell’arresto. Aveva ucciso i genitori quel 4 gennaio 2021 a, poi, mentre le autorità cercavano Petere Laura Perselli dandoli per dispersi,manifestava a un’amica l’intenzione di fuggire in. Sarebbe un’indiscrezione che ha ...

