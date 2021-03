Netflix limita la condivisione dell’account tra più utenti Partito il test

(Di venerdì 12 marzo 2021)Per ora si tratta solo di un. Di una prova che potrebbe diventare una regola, oppure rimanere un esperimento circostanziato.sta introducendo una nuova funzione che bloccherà ladi un account tra piùche non si trovano all’interno del medesimo nucleo famigliare. Il metodo, spesso utilizzato per accedere ai contenuti attraverso una sola password e senza effettuare nuove sottoscrizioni, viene attualmente impedito ad alcuni account nel mondo sui quali la piattaforma streaming sta sperimentando questa specificazione. Laddoverileva unadel proprio servizio al di fuori di un nucleo famigliare, ecco che parte una notifica in cui si invita l’utente a confermare di essere effettivamente il ...

Il nuovo test rappresenta un notevole cambio di rotta per, che ha da sempre chiuso un occhio per la condivisione degli account. Attualmente, il colosso dello streamingsolo gli schermi ...