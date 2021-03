Nascite, è baby boom di gemelli nel mondo: non accadeva da 40 anni (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono oltre 1,6 milioni all’anno i parti gemellari nel mondo. Per capirci: un neonato ogni 42 è un gemello. Si tratta di un vero e proprio boom. Un picco nelle Nascite dei gemelli che si rivela essere il più alto degli ultimi quarant’anni. Secondo alcuni si potrebbe fare un riferimento più globale. Ovvero affermare che si tratti di un record per l’intera storia dell’umanità. La motivazione per affermare questo non è peregrina: oggi sempre di più coppie ricorrono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e non poche donne partoriscono in età sempre più avanzata. Qualcosa che in un passato anche recente non poteva accadere. I criteri dello studio sui gemelli Lo certificano i numeri raccolti su oltre un centinaio di Paesi dagli esperti che lavorano presso l’Università di Oxford, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono oltre 1,6 milioni all’anno i parti gemellari nel. Per capirci: un neonato ogni 42 è un gemello. Si tratta di un vero e proprio. Un picco nelledeiche si rivela essere il più alto degli ultimi quarant’. Secondo alcuni si potrebbe fare un riferimento più globale. Ovvero affermare che si tratti di un record per l’intera storia dell’umanità. La motivazione per affermare questo non è peregrina: oggi sempre di più coppie ricorrono alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita e non poche donne partoriscono in età sempre più avanzata. Qualcosa che in un passato anche recente non poteva accadere. I criteri dello studio suiLo certificano i numeri raccolti su oltre un centinaio di Paesi dagli esperti che lavorano presso l’Università di Oxford, ...

Advertising

radio3mondo : 'Baby blues' un'inchiesta in prima pagina di Le Figaro sul crollo delle nascite in Francia. - robe450 : @xlouisbottom Sono le persone nate tra il 1946 e 64 la loro generazione è definita come quella del baby boom perchè… - DanielaColi2 : @ZettiGiuliano e bisognerebbe chiedersi perché in Italia, come dappertutto, c'è un grande baby boom dopo la WW2. E… - andrewsword2 : @MadameA02 Boomer : Deriva da Baby Boomer e comprende tutti coloro che sono nati dal 1945 al 1965. Vengono chiamati… - alsa512 : @SoniLor_ @Ri_Ghetto I baby boomer sono la generazione dei nati tra il dopoguerra fino alla metà degli anni ‘60, ch… -