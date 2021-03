Musei si reinventano | podcast | tour virtuali | perfino un tête-à-tête con Monna Lisa

(Di venerdì 12 marzo 2021) Un fugace incontro ravvicinato con lavenduto all’asta per 80mila euro: è uno dei tanti modi con cui, nell’era del Covid, i luoghi d’arte si adattano, provano a diversificare i guadagni e ad attrarre un nuovo pubblico. A fare scuola è proprio il Louvre, alla ricerca di linfa vitale alternativa alle visite dopo l’impatto generato dalla chiusura dei siti culturali nel 2020. La pandemia, infatti, ha fatto registrare al museo di Parigi un calo di frequentazioni del 72% rispetto al 2019 e un decremento delle entrate pari a oltre 90 milioni di euro. Come annunciato in un recente comunicato dall’istituzione stessa, dopo sei mesi di chiusura, il Louvre ha accolto 2,7 milioni di visitatori nel 2020: un dato che va confrontato coi 9,6 milioni del 2019 e col record assoluto di 10,2 milioni del 2018. Durante il periodo estivo e le vacanze di inizio ...

