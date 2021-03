Morti dopo il vaccino, prime due autopsie escludono correlazione. Attesa per le altre tre (Di venerdì 12 marzo 2021) Cinque procure, tre siciliane e due campane, indagano sulla morte cinque persone: tre uomini delle forze dell’ordine, un bidello e una professoressa, deceduti dopo aver ricevuto il vaccino Astrazeneca. Allo stato attuale delle cose, le uniche due autopsie svolte - sul corpo del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, stroncato da un infarto 48 ore dopo l’iniezione, e su quello della professoressa Annamaria Mantile, di Napoli, morta qualche giorno dopo la somministrazione - hanno escluso qualsiasi nesso di causa ed effetto. Non ci sarebbe, dunque, alcuna correlazione tra i due decessi e la somministrazione della dose. Maniscalco ne aveva ricevuta una dal lotto Abv 2856, ritirato ieri dall’Aifa su tutto il territorio nazionale per precauzione. “La sospetta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Cinque procure, tre siciliane e due campane, indagano sulla morte cinque persone: tre uomini delle forze dell’ordine, un bidello e una professoressa, decedutiaver ricevuto ilAstrazeneca. Allo stato attuale delle cose, le uniche duesvolte - sul corpo del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, stroncato da un infarto 48 orel’iniezione, e su quello della professoressa Annamaria Mantile, di Napoli, morta qualche giornola somministrazione - hanno escluso qualsiasi nesso di causa ed effetto. Non ci sarebbe, dunque, alcunatra i due decessi e la somministrazione della dose. Maniscalco ne aveva ricevuta una dal lotto Abv 2856, ritirato ieri dall’Aifa su tutto il territorio nazionale per precauzione. “La sospetta ...

MediasetTgcom24 : Siracusa, poliziotto e militare morti dopo vaccino: la procura indaga | Sotto esame le fiale AstraZeneca… - MediasetTgcom24 : Siracusa, due morti dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio | Sotto esame le fiale AstraZeneca, Aifa e procura… - RaiNews : È continuato a crescere silenziosamente, nel corso degli anni, il numero delle vittime della triplice catastrofe di… - DigitalMatt3 : RT @Emirino6: @AnnaReghenzi @Agenzia_Ansa Il vaccino non renderà immortale nessuno lo sa xkè? Ci saranno sempre malattie cardiovascolari in… - PallaCarlo : RT @francescatotolo: Salgono a 3 le morti sospette in Sicilia dopo la somministrazione del #vaccino di #AstraZeneca: il militare Stefano Pa… -