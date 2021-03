Milan, Juventus e Roma: un trittico infernale per capire il Napoli dove può arrivare (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle prossime tre partite, il Napoli se la vedrà con Milan, Juventus e Roma. Tre big match tutti in trasferta Il Napoli, nonostante le difficoltà di questa stagione, è piena corsa per il quarto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale sia per le ambizioni della squadra che per quelle del club, che potrebbe subire un forte contraccolpo economico in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea per il secondo anno consecutivo. Gli introiti della Champions, infatti, sono diventati fondamentali per le società soprattutto in ottica calciomercato. Gli azzurri si trovano attualmente al 6° posto a -3 dalla Roma al 4° ma con una partita in meno. E proprio nei dopo i prossimi tre incontri, si capirà se il Napoli potrà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Nelle prossime tre partite, ilse la vedrà con. Tre big match tutti in trasferta Il, nonostante le difficoltà di questa stagione, è piena corsa per il quarto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale sia per le ambizioni della squadra che per quelle del club, che potrebbe subire un forte contraccolpo economico in caso di mancata qualificazione alla massima competizione europea per il secondo anno consecutivo. Gli introiti della Champions, infatti, sono diventati fondamentali per le società soprattutto in ottica calciomercato. Gli azzurri si trovano attualmente al 6° posto a -3 dallaal 4° ma con una partita in meno. E proprio nei dopo i prossimi tre incontri, si capirà se ilpotrà ...

