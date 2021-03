Mieli “brutale” col Pd: “Fa il solito ‘trucchetto’: scippare i governi in Parlamento” (video) (Di venerdì 12 marzo 2021) “Qua abbiamo un trucchetto: i governi si scippano in Parlamento”. Paolo Mieli, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, mette sotto accusa duramente il Pd e la sinistra. Sottolineando comunque il suo credo politico, l’editorialista e storico non mette la testa sotto la sabbia; e dà una lezioncina alla sinistra ipocrita e ai suoi giochetti-trucchetti parlamentari che vorrebbe perpetuare pur non avendo più largo consenso nel paese. Punto primo: “Ripartiamo da capo: bisogna creare partiti e movimenti che si presentano alle elezioni e prendono un voto in più degli avversari. Entra questo concetto?”. Mieli al Pd: “Un trucchetto che dura da trent’anni” “Il governo Draghi – sottolinea Mieli in un passaggio clou del suo intervento- è nato per evitare il voto. Perché da molti anni purtroppo la sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) “Qua abbiamo un trucchetto: isi scippano in”. Paolo, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, mette sotto accusa duramente il Pd e la sinistra. Sottolineando comunque il suo credo politico, l’editorialista e storico non mette la testa sotto la sabbia; e dà una lezioncina alla sinistra ipocrita e ai suoi giochetti-trucchetti parlamentari che vorrebbe perpetuare pur non avendo più largo consenso nel paese. Punto primo: “Ripartiamo da capo: bisogna creare partiti e movimenti che si presentano alle elezioni e prendono un voto in più degli avversari. Entra questo concetto?”.al Pd: “Un trucchetto che dura da trent’anni” “Il governo Draghi – sottolineain un passaggio clou del suo intervento- è nato per evitare il voto. Perché da molti anni purtroppo la sinistra ...

