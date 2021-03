Messaggi vocali troppo lunghi? Su WhatsApp si potranno velocizzare (Di venerdì 12 marzo 2021) WhatsApp ha in serbo un’altra novità per i suoi utilizzatori, questa volta relativa ai Messaggi vocali. Avrete di certo anche voi un amico col vizietto di registrare Messaggi vocali infinitamente lunghi: ebbene, la piattaforma consentirà di velocizzarne la riproduzione. Come riportato da ‘WABetaInfo‘ (una vera e propria istituzione quando c’è da fare previsioni sulle funzioni introdotte dall’app di Messaggistica istantanea più utilizzata al mondo), l’opzione che consentirà di velocizzare la riproduzione dei Messaggi vocali su WhatsApp sarebbe già in lavorazione, sia su iOS che su Android. La novità sarebbe tale solo per WhatsApp, visto che la funzione esiste già da diverso tempo su ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)ha in serbo un’altra novità per i suoi utilizzatori, questa volta relativa ai. Avrete di certo anche voi un amico col vizietto di registrareinfinitamente: ebbene, la piattaforma consentirà di velocizzarne la riproduzione. Come riportato da ‘WABetaInfo‘ (una vera e propria istituzione quando c’è da fare previsioni sulle funzioni introdotte dall’app distica istantanea più utilizzata al mondo), l’opzione che consentirà dila riproduzione deisusarebbe già in lavorazione, sia su iOS che su Android. La novità sarebbe tale solo per, visto che la funzione esiste già da diverso tempo su ...

Advertising

infoitscienza : WhatsApp non teme i logorroici: i messaggi vocali si potranno velocizzare - MimmoTheReal : RT @HDblog: WhatsApp non teme i logorroici: i messaggi vocali si potranno velocizzare - rosatoeu : WhatsApp: STOP vocali angoscianti, novità in arrivo. Una nuova feature di WhatsApp potrebbe essere implementata a b… - PerinaMatteo : RT @HDblog: WhatsApp non teme i logorroici: i messaggi vocali si potranno velocizzare - tamicheA1 : RT @HDblog: WhatsApp non teme i logorroici: i messaggi vocali si potranno velocizzare -