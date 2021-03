Maguire, il palo da due passi contro il Milan è choc: “Ecco perché non faccio l’attaccante”. Ma sui social… (Di venerdì 12 marzo 2021) Rischia di costare davvero caro l'errore di Harry Maguire, capitano del Manchester United, nella sfida contro il Milan. L'1-1 finale maturato all'Old Trafford nell'andata degli ottavi di finale di Europa League lascia il passaggio del turno completamente aperto.Tra gli episodi più incredibili della gara, il palo colpito dal difensore nel primo tempo. Corner per i Red Devils e tocco da due passi di Maguire che finisce sul legno. Un gesto tecnico che non è passato inosservato neppure sui social...Maguire, il palo è clamorosocaption id="attachment 1106607" align="alignnone" width="264" Maguire Manchester United (getty images)/captionSa bene di aver commesso un errore pazzesco e per fortuna i suoi non lo hanno pagato troppo caro. Eppure, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Rischia di costare davvero caro l'errore di Harry, capitano del Manchester United, nella sfidail. L'1-1 finale maturato all'Old Trafford nell'andata degli ottavi di finale di Europa League lascia il passaggio del turno completamente aperto.Tra gli episodi più incredibili della gara, ilcolpito dal difensore nel primo tempo. Corner per i Red Devils e tocco da duediche finisce sul legno. Un gesto tecnico che non è passato inosservato neppure sui social..., ilè clamorosocaption id="attachment 1106607" align="alignnone" width="264"Manchester United (getty images)/captionSa bene di aver commesso un errore pazzesco e per fortuna i suoi non lo hanno pagato troppo caro. Eppure, ...

Advertising

FBiasin : #Maguire a un passo dalla perfezione: per realizzare un vero capolavoro doveva anche prendere il palo nei maroni.… - SkySport : Manchester United-Milan, che errore di Maguire! Centra il palo da zero metri. FOTO e VIDEO - ItaSportPress : Maguire, il palo da due passi contro il Milan è choc: 'Ecco perché non faccio l'attaccante'. Ma sui social... -… - ___Mic_____ : RT @anto_lorenz: Nella stessa porta che guardava Dida nel prepartita, la stessa porta del della finale dei sogni del 2003....palo clamoroso… - B_R_U_C_E__ : RT @stoavvelenato: quando c'è da essere onesti bisogna esserlo, oggi il nailam meritava la vittoria, bastava che questo salvataggio totalme… -