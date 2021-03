Luna Rossa tra soddisfazione e rimpianti, "troppi errori" (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - soddisfazione per la conferma che Luna Rossa è competitiva ma anche rammarico per gli errori della seconda regata costati la sconfitta: l'equipaggio della barca italiana fa un bilancio in chiaroscuro della seconda giornata di America's Cup, al termine della quale la sfida con New Zealand è rimasta in parità, sul 2-2. La grinta di Max Sirena Il più severo è stato lo skipper Max Sirena: "Dobbiamo fare meglio!!", ha twittato prima di andare a dormire, "testa bassa, tanti errori oggi da parte di tutti noi, errori che non dobbiamo e possiamo permetterci!! Ci serve da lezione per tornare in acqua domani piu? forti!!! Mai mollare!!". Bruni positivo "La giornata è molto positiva, si chiude ancora con un punto a testa", è l'analisi del timoniere di Luna ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI -per la conferma cheè competitiva ma anche rammarico per glidella seconda regata costati la sconfitta: l'equipaggio della barca italiana fa un bilancio in chiaroscuro della seconda giornata di America's Cup, al termine della quale la sfida con New Zealand è rimasta in parità, sul 2-2. La grinta di Max Sirena Il più severo è stato lo skipper Max Sirena: "Dobbiamo fare meglio!!", ha twittato prima di andare a dormire, "testa bassa, tantioggi da parte di tutti noi,che non dobbiamo e possiamo permetterci!! Ci serve da lezione per tornare in acqua domani piu? forti!!! Mai mollare!!". Bruni positivo "La giornata è molto positiva, si chiude ancora con un punto a testa", è l'analisi del timoniere di...

