Le terzine di PaperDante

(Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Paperino, in versione, celebra il 700° anniversario dalla morte del sommo poeta.è il protagonista di un libro targato Disney Libri - Giunti Editore in uscita il 17 marzo: ...

Il racconto è intervallato dalle bellissime illustrazioni di Perissinotto e Cagol e da alcuni versi in terzine che ripercorrono i momenti del viaggio del giovane.